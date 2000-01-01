14.06 09:10 MIGnews.com

Кахоль Лаван во главе с Ашкенази будет самой большой партией

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Опрос общественного мнения, подготовленный для радиостанции 103FM институтом Маагар Мохот, показывает, что если выборы организовать сегодня, то правому блоку не удастся получить большинства.Правый блок получает 60 мест в Кнессете – без учета мандатов Авигдора Либермана.По данным опроса, Ликуд получает 35 мандатов, за ним следует Кахоль Лаван – 33 мандата, НДИ и Яадут А-Тора получают по восемь мандатов, ШАС – 7, Таал-Хадаш – 6, Ха Ямин Ха Хадаш и Мерец – по пять, Авода и Балад-Раам – по четыре.Опрос также демонстрирует, что в случае, если Кахоль Лаван возглавит Габи Ашкенази, партия получит 35 мандатов и станет самой крупной фракцией Кнессета. В этом сценарии Ликуд получает 33 мандата, а правый блок – 54, без восьми мандатов Авигдора Либермана. Левоцентристкий блок при этом может рассчитывать на 57 мандатов.