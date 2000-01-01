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Кахоль Лаван во главе с Ашкенази будет самой большой партией 14.06 09:10   MIGnews.com

Кахоль Лаван во главе с Ашкенази будет самой большой партией

Опрос общественного мнения, подготовленный для радиостанции 103FM институтом Маагар Мохот, показывает, что если выборы организовать сегодня, то правому блоку не удастся получить большинства.

Правый блок получает 60 мест в Кнессете – без учета мандатов Авигдора Либермана.

По данным опроса, Ликуд получает 35 мандатов, за ним следует Кахоль Лаван – 33 мандата, НДИ и Яадут А-Тора получают по восемь мандатов, ШАС – 7, Таал-Хадаш – 6, Ха Ямин Ха Хадаш и Мерец – по пять, Авода и Балад-Раам – по четыре.

Опрос также демонстрирует, что в случае, если Кахоль Лаван возглавит Габи Ашкенази, партия получит 35 мандатов и станет самой крупной фракцией Кнессета. В этом сценарии Ликуд получает 33 мандата, а правый блок – 54, без восьми мандатов Авигдора Либермана. Левоцентристкий блок при этом может рассчитывать на 57 мандатов.


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