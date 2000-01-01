14.03 20:07 MIGnews.com

Ганц не встретился с Нетаниягу

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Телеканал КАН сообщает о “патовой ситуации” в переговорах о создании чрезвычайного правительства национального единства между Ликудом и Кахоль Лаван.КАН сообщает, что глава правительства Биньямин Нетаниягу дважды говорил по телефону с Бени Ганцем и пригласил его прибыть в свою канцелярию для немедленного начала переговоров.Ганц, в принципе, “не против” того, чтобы начать переговоры. но предпочитает провести встречу с Нетаниягу после того, как встретятся команды переговорщиков двух партий.Ликуд намерен оставить существующее правительство,которое, в принципе было создано в 2015 году и присоединить к нему 3-4 министра без портфелей от Кахоль Лаван, которые будут играть чисто символическую роль.В Кахоль Лаван требуют создать совершенно новое правительство, с равным представительством от Ликуда и Кахоль Лаван. В Кахоль Лаван готовы смириться с идеей Нетаниягу в качестве главы такого правительства, но только в на первом этапе” - предположительно на период чрезвычайной ситуации на три месяца.Ганц и Кахоль Лаван также требуют правительства, в котором будут участвовать “все части общего дома” - то есть, все партии, представленные в Кнессете, включая Арабский Список.