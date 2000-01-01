14.02 20:15 MIGnews.com

"Ликуд" сосредоточился на арабской общественности

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Несмотря на нападки премьер-министра Биньямина Нетаниягу на членов Объединенного арабского списка и его возможного сотрудничества с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, его партия "Ликуд" начинает предвыборную кампанию, предназначенную исключительно для арабской общественности.Об этом пишет издание Israel Hayom.Кампания, созданная Мики Зоаром, акцентирует внимание на то, что израильские арабские политики служат только интересам президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса и сторонников террора, а не интересам арабов."Ликуд" находится в разгар кампании, которая будет распространяться через арабскую прессу и рекламные щиты в арабских городах.Слоган кампании гласит: "Ахмад Тиби и Объединенный список напугают вас, "Ликуд" защитит". Также, добавляется, что партия Тиби ничего не сделал для арабов Израиля, в отличии от "Ликуда", который усилил патрулирование в арабских городах.Кроме того, согласно кампании, "Ликуд" удвоил количество арабских студентов и выделил миллиарды шекелей в арабский сектор.Зоар соообщил: "Мы хотим сказать арабской общественности, что мы не против них. Наоборот, мы за них, мы работаем от их имени, как мы работаем для всего Израиля."Объясняя очевидный диссонанс между критикой Нетаниягу Объединенного арабского списка и избирательной кампанией, Зоар сказал: "Премьер-министр критикует их руководство, но с его точки зрения арабское население так же важно для нас, как и все."