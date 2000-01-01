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НДИ представила список кандидатов в Кнессет | Фото:14.01 22:20   MIGnews.com

НДИ представила список кандидатов в Кнессет

Во вторник, 14 января, НДИ утвердила список кандидатов для выборов в Кнессет.

В него попали 25 человек, передает пресс-служба партии.

Так, в первую десятку попали: председатель НДИ Авигдор Либерман, Одед Форер, Евгений Сова, Эли Авидар, Юлия Малиновская, Хамад Амар, Алекс Кушнир, Марк Ифраимов, Лимор Маген-Телем, Элина Бардач-Ялова.

Во второй десятке: Шади Халуль, Алекс Фридман, Дор Давидян, Шахар Алон, Оливье Рафович, Хила Ядид-Барзилай, Эльвира Колихман, Шуламит Бисмановски, Став Боянджиу и Натали Эль-Аль.

Список НДИ замыкают Борис Феллерман, Илья Этингер, Стелла Шенкель-Вайнштейн, Геннадий Рольбард и Марк Басин.

В партии также сообщили, что кандидатом на пост министра здравоохранения является профессор, президент Всемирной медицинской ассоциации Леонид Эйдельман, который возглавлял Ассоциацию врачей Израиля.


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