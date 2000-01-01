14.01 20:37 MIGnews.com
Рафи Перец ответил на условия Беннетта
Во вторник, 14 января, Рафи Перец отклонил требование министра обороны Нафтали Беннетта отделиться от партии "Оцма Иегудит", возглавляемой Итамаром Бен Гвиром.
Соответствующее условие было выдвинуто для дальнейшего объединения перед выборами, передает The Times of Israel.
"Несмотря на всю критику, мы спасаем десятки тысяч голосов в правом лагере. Эти голоса в предыдущей избирательной кампании пропали даром. Я не собираюсь отказываться от этого союза", – сказал Перец.
Ранее Беннетт заявил,
что объединения "Ямина" с "Оцма Иегудит" перед мартовскими выборами не будет.
"Мы никоим образом не будем избираться с лидером "Оцма иегудит" Итамаром Беном Гвиром. Это раскрасит религиозный сионизм в цвета каханизма и нанесет ущерб на поколения вперед", – говорил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии