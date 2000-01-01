Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











| Фото:14.01 21:43   MIGnews.com

В "Ликуд" обратились к Беннетту: прояви ответственность

"Ликуд" призывает "Ха Ямин Ха Хадаш" включить "Оцма Иегудит" в свой совместный список.

Об этом говорится в официальном заявлении партии Биньямина Нетаниягу, передает "Аруц Шева".

"Левые объединяются – они не собираются терять голоса. Теперь правые должны сделать все, чтобы не потерять голоса. К сожалению, Беннетт потратил впустую голоса на апрельских выборах, и на последних выборах он вытеснил "Оцму" из своего списка. Поэтому мы не смогли сформировать правое правительство", – отметили в "Ликуд".

В партии призвали Беннетта сформировать технический блок, чтобы сохранить все голоса правых.

"Беннетт, прояви ответственность", – призвали члены "Ликуд".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:48
Украина потребует от Ирана компенсацию в 3 миллиона долларов
22:20
НДИ представила список кандидатов в Кнессет
22:11
СМИ: Беннетт может лишиться должности
21:50
Очередная база с военными США в Ираке подверглась обстрелу
21:28
Секта в Иерусалиме держала десятки женщин: кто организатор
21:10
Макаревич: Горбачева поливают де**мом мрази
20:58
Шиитский клерикал призвал к "миллионному маршу" против США
20:37
Рафи Перец ответил на условия Беннетта
20:15
Прошло последнее слушание по делу педофила Лейфер
19:59
Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие
19:38
Треть израильских детей живет за чертой бедности
18:57
Атака в Нигере: стало известно, кто несет ответстввенность
18:35
Беннетт: объединения с лидером "Оцма Иегудит" не будет
18:12
Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus