14.01 21:43 MIGnews.com

В "Ликуд" обратились к Беннетту: прояви ответственность

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"Ликуд" призывает "Ха Ямин Ха Хадаш" включить "Оцма Иегудит" в свой совместный список.Об этом говорится в официальном заявлении партии Биньямина Нетаниягу, передает "Аруц Шева"."Левые объединяются – они не собираются терять голоса. Теперь правые должны сделать все, чтобы не потерять голоса. К сожалению, Беннетт потратил впустую голоса на апрельских выборах, и на последних выборах он вытеснил "Оцму" из своего списка. Поэтому мы не смогли сформировать правое правительство", – отметили в "Ликуд".В партии призвали Беннетта сформировать технический блок, чтобы сохранить все голоса правых."Беннетт, прояви ответственность", – призвали члены "Ликуд".