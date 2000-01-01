14.01 18:35 MIGnews.com

Беннетт: объединения с лидером "Оцма иегудит" не будет

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Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннетт исключил возможность объединения с "Оцма иегудит" перед мартовскими выборами.Такое заявление он сделал 14 января, передает Ynet."Мы никоим образом не будем избираться с лидером "Оцма иегудит" Итамаром Беном Гвиром. Это раскрасит религиозный сионизм в цвета каханизма и нанесет ущерб на поколения вперед", – объявил он.Что примечательно, ранее "Ямина" подписала соглашение с "Ихуд Леуми" Бецалеля Смотрича, с которой вместе будет баллотироваться на выборах. Присоединится ли "Байт Иегуди", пока под вопросом.