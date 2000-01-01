Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Беннетт: объединения с лидером `Оцма иегудит` не будет | Фото:14.01 18:35   MIGnews.com

Беннетт: объединения с лидером "Оцма иегудит" не будет

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннетт исключил возможность объединения с "Оцма иегудит" перед мартовскими выборами.

Такое заявление он сделал 14 января, передает Ynet.

"Мы никоим образом не будем избираться с лидером "Оцма иегудит" Итамаром Беном Гвиром. Это раскрасит религиозный сионизм в цвета каханизма и нанесет ущерб на поколения вперед", – объявил он.

Что примечательно, ранее "Ямина" подписала соглашение с "Ихуд Леуми" Бецалеля Смотрича, с которой вместе будет баллотироваться на выборах. Присоединится ли "Байт Иегуди", пока под вопросом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие
19:38
Треть израильских детей живет за чертой бедности
18:57
Атака в Нигере: стало известно, кто несет ответстввенность
18:12
Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии
17:55
Страны ЕС пошли против США из-за Ирана
17:32
Новая женская партия представит список кандидатов в Кнессет
17:11
Бывший главный раввин Путину: проявите милосердие к Иссахар
16:50
Суд: террористы должны компенсировать вред от фейерверков
16:30
В МАУ назвали виновника крушения Boeing в Иране
16:09
"Зеут" не пойдет на выборы с Беннеттом и Смотричем
15:48
Багдад не изменит решения о выводе войск США из Ирака
15:25
В здании ЦИК прошла экстренная эвакуация
15:06
Вред пчелам: ЕС запретил пестицид компании Bayer
14:54
"Молчание ягнят" превратится в сериал
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus