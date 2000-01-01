Новая женская партия представит список кандидатов в Кнессет
Во вторник, 14 января, новая женская партия "Коль Ханашим" представит список из 120 кандидатов в Кнессет.
Ее представители заявляют, что стремятся к представлению в правительстве формулы "пятьдесят на пятьдесят", то есть "50 левых – 50 правых", представляя собой таким образом центристскую партию, передает "Аруц Шева".
"Коль Ханашим" состоит из женщин-лидеров из всей мозаики израильского общества – правых, левых, религиозных, светских, еврейских, арабских, ашкенази, мизрахи, ветеранов, иммигрантов, отключено, ЛГБТК, матери-одиночки и многие другие", – сказано в сообщении.
"Коль Ханашим" планирует запустить собственный сайт 22 января. В состав лидеров входят д-р Мазаль Шауль, Шарон Рофе Офир, д-р Элана Штокман, Яэль Кехат, адвокат Эфи Фадида, Ханан Кабуб Абласи и Талия Омер.
Партия "стремится продвигать женское лидерство", а ее члены разделяют этические убеждения и верят, что Израилю нужны женщины-лидеры для поиска творческих и гуманных решений по темам, таким как равная оплата, образование, предотвращение насилия и дискриминации женщин, а также вопросы, затрагивающие каждого, такие как экономика, благосостояние, транспорт, мир и безопасность".