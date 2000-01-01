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`Зеут` не пойдет на выборы с Беннетом и Смотричем | Фото:14.01 16:09   MIGnews.com

"Зеут" не пойдет на выборы с Беннеттом и Смотричем

Партия "Зеут" Моше Фейглина не собирается присоединяться к "Ямине" на выборах, которые состоятся в марте.

Об итогах переговорах, которые состоялись в понедельник вечером, рассказал министр обороны, лидер "Ха-Ямин Ха-Хадаш" Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева".

"К сожалению, он (Фейглин) решил не присоединяться к нам. Я понял, что мы все подвергаемся большой опасности и что обе стороны могут не пройти избирательный барьер. В свете этого факта около 11 часов вечера, когда я понял полную картину, я решил объединить нас, "Ямина" с "Ихуд Леуми" и "Байт Иегуди" и переключил свое внимание на переговоры. К шести утра мы завершили процесс, и сегодня утром мы подписали соглашение", – подчеркнул Беннетт.

Он надеется, что у "Ямина" будет четыре или пять представителей в Кнессете.

"Этот политический процесс нацелен на то, чтобы действовать в соответствии с нашими ценностями, а также с реальностью, сохраняя наши ценности: экономическое право, открытое право, евреи и израильтяне, весь Израиль, делая все, чтобы победил националистический лагерь, и конечно, чтобы не подвергать все это опасности и помочь левым обрести власть", – добавил он.


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