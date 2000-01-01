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Беннет, Шакед и Смотрич объединились перед выборами | Фото:14.01 15:40   MIGnews.com

Беннетт, Шакед и Смотрич объединились перед выборами

"Ямина" Нафтали Беннетта и Аелет Шакед будет баллотироваться на выборах 2 марта вместе с партией "Ихуд Леуми", возглавляемой Бецалелем Смотричем.

Они достигли соглашения утром, 14 января, передает "Аруц Шева".

Днем ранее "Ямина" объявила, что будет баллотироваться самостоятельно, после того как переговоры с "Ихуд Леуми" зашли в тупик. Однако Смотрич возобновил обсуждение с партией Беннетта и Шакед. Вышеуказанное соглашение оставляет "дверь открытой" для партии "Байт Иегуди".

"Это великий день. Мы воссоединили семью и создали большой союз в идеологическом праве и религиозном сионизме. Я призываю моего друга, раввина Рафи Переца, немедленно присоединиться к нам, чтобы сформировать единую партию ради победы национального лагеря", – сказал Беннетт.

Шакед также повторила призыв к "Байт Иегуди" присоединиться к новому списку. Она приветствовала соглашение с "Ихуд Леуми".

"Бецалель Смотрич – партнер и друг, с которым нам по пути. Связь с ним объединяет все потоки идеологически правого светского и религиозного сионизма, обеспечивая создание стабильного и безопасного правого правительства. Я призываю "Байт Иегуди" присоединиться к нам", – отметила она.

А Смотрич выразил надежду, что это произойдет в ближайшие несколько часов.

"За последние несколько недель мы сделали все возможное, чтобы проявить настоящую ответственность и создать альянсы, которые принесут реальную надежду избирателю. По счастливой случайности, мы сделали большой и важный шаг в этом направлении, и, если Бог даст, мы достигнем союза с "Байт Иегуди" в течение следующих нескольких часов", – подчеркнул Смотрич.

Согласно условиям, общий список возглавит Нафтали Беннетт, за которым вторым номером последует Шакед. Смотрич получит третье место, а представитель его партии Офир Соффер займет четвертое.

Кроме того, представитель его партии получит четвертое место – им станет депутат Кнессета Офир Софер, а пятое место – депутат от "Ха Ямин ха Хадаш" Матан Кахан.

Позже Беннетт рассказал, что провел переговоры с лидером "Зеут" Моше Фейглиным, который отказался объединиться.

"К сожалению, он решил не присоединяться к нам. Я понял, что мы все подвергаемся большой опасности и что обе стороны могут не пройти избирательный барьер. В свете этого факта около 11 часов вечера, когда я понял полную картину, я решил объединить нас, "Ямина" с "Ихуд Леуми" и "Байт Иегуди" и переключил свое внимание на переговоры. К шести утра мы завершили процесс, и сегодня утром мы подписали соглашение", – подчеркнул Беннетт.

Он надеется, что у "Ямина" будет четыре или пять представителей в Кнессете.

"Этот политический процесс нацелен на то, чтобы действовать в соответствии с нашими ценностями, а также с реальностью, сохраняя наши ценности: экономическое право, открытое право, евреи и израильтяне, весь Израиль, делая все, чтобы победил националистический лагерь, и конечно, чтобы не подвергать все это опасности и помочь левым обрести власть", – подчеркнул Беннетт.


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