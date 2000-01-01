13.12 08:50 MIGnews.com

Либерман: Кахоль Лаван не смогут создать коалицию без арабов

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Лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман утром 13 декабря атаковал руководство партии Кахоль Лаван.Либерман заявил: "Проблема Кахоль Лаван в том, что они никогда не смогут сформировать правительство без Объединенного Арабского Списка. С теми самыми людьми, которые в ходе последнего конфликта в Газе между ЦАХАЛем и Исламским джихадом выступили на стороне террористов и обвинили солдат ЦАХАЛа в военных преступлениях".Либерман также обвинил Кахоль Лаван в обмане избирателей: “За пустым слоганом светского правительства спрятан пустой лист с подписью Бени Ганца, на котором харедим могут написать свои требования”