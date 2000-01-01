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Опрос: на выборах снова `победит` Либерман 13.12 07:23   MIGnews.com

Опрос: на выборах снова "победит" Либерман

После решения о проведении новых выборов в Кнессет 2 марта газета Маарив провела опрос общественного мнения о том, за кого будут голосовать израильтяне.

Согласно результатам опроса, правый блок, в общей сложности может получить 57 мандатов, во время как левоцентристский блок при поддержке арабских партий - 56.  Наш Дом - Израиль получит 7 мандатов, что означает - также, как и в предыдущих двух раундах судьбу коалиции будет решать Авигдор Либерман.

Кахоль Лаван получит 35 депутатских мест, Ликуд, во главе с Биньямином Нетаниягу  - 33.ШАС получит восемь мандатов, Яадут А-Тора - 7 Блок правых партий - Еврейский Дом, Ихуд Леуми и Оцма Йехудит - четыре места.  Ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед и Нафтали Беннета получают пять мест в Кнессете.

Союз Авода-Гешер получит только пять мандатов вместо нынешних шести, Демократический Лагерь - четыре вместо нынешних пяти. 

Опрос показывает нарастание поддержки больших партий. Из-за этого члены небольших партий вынуждены искать новые союзы - чтобы обеспечить свое политическое выживание.


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