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Опрос: левый блок вырывается вперед | Фото:13.12 14:05   MIGnews.com

Опрос: левый блок вырывается вперед

Поддержка "Кахоль Лаван" в Израиле растет, согласно новому опросу, опубликованному в "Исраэль Хайом".

Если бы сегодня состоялись новые выборы, партия Бенни Ганца получила 37 мест, а Ликуд – 31.

Уточняется, что при поддержке "Объединенного Арабского Списка" у "Кахоль Лаван" получилось бы абсолютное большинство в Кнессете – 61 место. В то время, как правый блок – 51, что на четыре меньше, чем на сентябрьских выборах – 55.

В свою очередь, партия "Объединенный Арабский Список" получила бы 14 мест (на сентябрьских – 13).

Позиция союза Авода-Гешер, по мнению респондентов, не изменится – 6 мест, Демократический Лагерь – 4. НДИ сохранила бы 8 мест, Яадут А-Тора – 7, ШАС – 8. Ха Ямин Ха Хадаш Аелет Шакед и Нафтали Беннета – 5

Если бы "Ликуд" возглавил Гидеон Саар, то правый блок получил бы 56 мест, левый – 57, тогда как НДИ, которая не поддерживает ни первых, ни вторых – 7 мест.


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