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Зеут отказывается от выборов | Фото:13.12 12:18   MIGnews.com

Зеут отказывается от выборов

Партия "Зеут" отказывается от участия в выборах в Кнессет 23-го созыва.

Такое заявление 13 декабря сделал Моше Фейглин в Facebook.

По его словам, израильское общество еще не созрело для идей, которые предлагает партия. "Зеут" будет представлять свое видение за пределами Кнессета, а позже вновь заявит о себе, когда израильтяне созреют для перемен".

"Ни одна политическая партия не имеет реальных решений материальных проблем, стоящих сегодня перед израильским обществом. Ни в экономике, ни в безопасности, ни в сфере здравоохранения – нигде. Мы не будем снова хоронить наш бриллиант в зыбучих песках правого или левого крыла. Мы здесь для народа Израиля, а не для политики", – написал он.

Фейглин поблагодарил всех, кто преданно поддерживал его партию в течение почти трех десятков лет.



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