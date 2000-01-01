13.12 12:18 MIGnews.com

Зеут отказывается от выборов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Партия "Зеут" отказывается от участия в выборах в Кнессет 23-го созыва.Такое заявление 13 декабря сделал Моше Фейглин в Facebook.По его словам, израильское общество еще не созрело для идей, которые предлагает партия. "Зеут" будет представлять свое видение за пределами Кнессета, а позже вновь заявит о себе, когда израильтяне созреют для перемен"."Ни одна политическая партия не имеет реальных решений материальных проблем, стоящих сегодня перед израильским обществом. Ни в экономике, ни в безопасности, ни в сфере здравоохранения – нигде. Мы не будем снова хоронить наш бриллиант в зыбучих песках правого или левого крыла. Мы здесь для народа Израиля, а не для политики", – написал он.Фейглин поблагодарил всех, кто преданно поддерживал его партию в течение почти трех десятков лет.