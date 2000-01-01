13.09 07:33 MIGnews.com

Партия Зеут – суть договора с партией Ликуд

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Для чего появляются политические партии? Для того, чтобы изменить действительность в государстве. В последние десятилетия в Израиле было создано немало партий – "Кадима", "Сионистский лагерь", "Новые правые", "Ткума" и т. д. Некоторые еще не забыли, с какой помпой "первопроходцы" объявляли о создании НДИ. Партии появлялись и исчезали, подпортив политическую атмосферу в стране, и не добившись перемен к лучшему. И только Зеут, едва появившись на свет, всколыхнул политическую систему. Вдруг выяснилось, что все прочие партии предлагали избирателям залежалый товар, и оказывались у власти лишь потому, что товар их конкурентов был еще хуже.На апрельских выборах 2019 года Зеут выступил с разумной с программой, касавшейся всех сторон жизни – от безопасности до брачных договоров (образования и отдаления религии от политики и государства). И программа Зеута разошлась по рукам – как тестовые флакончики с духами (как когда-то самиздат). Политические обозреватели вовсю цитируют высказывания лидеров Зеута. Все партии озаботились доступностью медицинского каннабиса и требуют реформы. Нафтали Беннет опубликовал в соцсетях "пост" о проблемах разведенных отцов – так, как будто бы его писала пресс-служба Зеута. Этот пост поместила на своей странице Айелет Шакед. На ту же тему в том же духе вдруг высказалась партия "Оцма". Итамар бен-Гвир захотел сфотографироваться с третьим номером из списка Зеута д-ром Ронит Дрор. Партия "Ямина" неожиданно оказалась сторонницей идей либерализма в экономике.Нам не жалко – берите на здоровье. На полезные социальные идеи не может быть "копирайта". Именно такой и была промежуточная цель создания Зеута – повернуть в правильную сторону общественно-политический дискурс. А конечная цель – добиться реальных изменений – еще впереди. И мы начали вместе с Ликудом этот путь реализации либеральных идей в обществе и экономике!Партия Зеут представила соглашение с партией Ликуд, которое было вынесено на одобрение членов партии Зеут на всеобщем голосовании.Дорогие друзья, это историческое соглашение, позволяющее уже в ближайшем правительстве начать воплощать основные принципы идеологии Зеута по продвижению страны к свободной и процветающей экономике и гражданским свободам.Среди достигнутых с Ликудом договоренностей я бы хотел отметить такие, как:- договоренность о государственных приоритетах и продвижении экономико-социальных приоритетов;- продвижение ценностей свободной экономики, свободных коммуникаций (СМИ) и гражданских свобод;- принятие закона о легализации лечебного канабиса;- разрешение к ввозу и продаже любого товара, имеющего стандартизацию институтов стандартов развитых стран;- принятие закона по поддержке новых бизнесов;- равноправное соблюдение законов планирования и строительства относительно ВСЕХ граждан Израиля, включая Иудею и Самарию;- продвижение прозрачности статуторных организаций.Это далеко не все наши требования. Но это те пункты, по которым за данный короткий отрезок времени мы сумели достигнуть соглашения с Ликудом. Это никак не означает наш отказ от остальных требований, за которые мы будем продолжать бороться, но уже имея представительство в правительстве. В личной беседе с Нетаниягу я затронул тему пенсий пенсионеров-олим и получил его одобрение на продвижение данного вопроса вместе с Моше Фейглиным на посту министра. Соглашение с Ликудом никоим образом не означает роспуск партии Зеут. Партия Зеут была и остается самостоятельной партией. Но 17 сентября мы поддерживаем и голосуем – за ЛИКУД! Бюллетень – МАХАЛЬ!Аркадий Муттер – политический деятель, кандидат от партии ЗеутНа правах рекламы.