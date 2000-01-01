13.09 19:24 MIGnews.com

10 заповедей безопасности.

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До момента истины остаются считанные дни. Шум, грязь, потоки лжи, фейк-новости. Агитаторы словно обезумели, позабыв, что жизнь продолжится и после 17 сентября. Примите мой совет, уважаемые политологи и штатные пропагандисты: хватит демонизировать Либермана! Третьих выборов не будет! Уже очевидно, что единственный выход из мышеловки, в которую сам себя загнал Нетаниягу – это правительство национального единства с Биби или без него.Кто станет премьером, Биби или Ганц – не играет роли. Меня не интересует, как они рассядутся в будущем правительстве. Вы мне дайте ответ на один и очень конкретный вопрос: что с Газой делать будем?Шапкозакидательством мы сыты по горло, демонстрацией мускулов с трибун - тоже, а способна ли вся эта трескотня слева и справа обнадежить жителей многострадального Сдерота и Ашкелона?Авигдор Либерман, уходя из Министерства обороны, похоже, прихватил с собой папку без грифа «Совершенно секретно» своих наметок на ближайшее будущее. Он разработал дальнейшую стратегическую линию государственной политики, она звучит как «10 заповедей НДИ в сфере безопасности» и включает в себя четкие цели на грядущую каденцию. Вы готовы их обсуждать?Главное, это ликвидация власти ХАМАСа в Газе. В качестве инструментов предлагается возобновление точечных ликвидаций главарей террористов и немедленное прекращение выплат «откупных» ХАМАСу, Закон о смертной казни для террористов и лишение вида на жительство в Израиле жителей Восточного Иерусалима, осужденных за террористическую деятельность. Это четыре табуретки, которые необходимо вышибить из-под ног обнаглевшего ХАМАСа.А с палестинцами нужно говорить напрямую. Платформа есть: будучи министром обороны Либерман инициировал создание в социальной сети Фейсбук страницы на арабском языке «Аль-мунаск» («Координатор»). Это прямой диалог с палестинским населением без всякого посредничества. Сегодня у этой страницы более полумиллиона подписчиков.Думая о Юге не стоит пренебрегать и Севером. Насралла затих, но точит свой кинжал. Меня вот просто поразила новость, озвученная главой регионального совета Шломи Габи Неэманом, который заявил, что правительственная программа по обеспечению северных населенных пунктов защитными помещениями была заморожена нашим ревнивым премьер-министром. Почему?! Потому что называлась именем его главного оппонента в сфере безопасности. Больше половины населения в зоне потенциального обстрела «Хизбаллы» не защищены от ракетных и минометных атак. Не хватает бомбоубежищ в жилых домах, учебные заведения и промышленные здания не оснащены защитными помещениями. Между тем, подробные планы по укреплению зданий и сооружений на севере Израиля на случай ракетной атаки или землетрясений есть, на них Министерство обороны потратило немало сил и даже средства в размере 5 миллиардов шекелей выделены. Этот план был даже одобрен самим Биби, но так как он называется именем Либермана, то его «заморозили». Жизни граждан – ничто, борьба за мандаты – все!Любой механизм трудно завести, но революционное решение по созданию ракетных войск, которое удалось провести Либерману в бытность министром обороны, требует огромных усилий нашего военно-промышленного комплекса. Следует спешно организовать производство всех необходимых комплектующих для ракет в Израиле и совершенствовать технологии перехвата ракет с помощью лазера.Нам предстоит значительная модернизация сухопутных сил и реорганизация командования этим родом войск. Назрела насущная необходимость перевода штаба военной разведки (АМАН) в Негев, несмотря на сопротивление ее высших чинов, которым комфортно в Тель-Авиве. Это, между прочим, и тысячи новых рабочих мест на периферии.И, наконец, должен быть принят отчет государственной комиссии бывшего председателя Верховного суда Меира Шамгара от 2012 года. Он должен лечь в основу любых возможных сделок с террористическими организациями по освобождению наших пленных и пропавших без вести. Освобождая Шалита, мы нарушили все мыслимые и немыслимые табу. Мы меняли наших солдат на тысячи террористов и до того, с 1982 года. Вспомним «Сделку Джабриля», Тенненбаума, обмен тел наших погибших солдат на живых боевиков. Такого нет и быть не может ни в одной армии мира. Тогда, в 2012 году, комиссия Шамгара постановила, что следующего «Шалита» будут менять не на тысячи, а на десятки. Принципы обмена должны быть приняты на государственном уровне в виде закона, что раз и навсегда лишит террористические организации повода для шантажа.В конечном итоге перечисленные 10 заповедей НДИ в сфере безопасности, это десять основных способов нашего выживания. И пренебрежение хотя бы одним из них чревато непоправимыми последствиями.Нам нужна стратегическая линия в этом вопросе, а не сиюминутные тактические ходы, целью которых является выживаемость действующих политиков. Увы, ни Нетаниягу, ни Ганц ее нам не предоставили.И за кого, по вашему мнению, будет голосовать Сдерот и Ашкелон, кому отдадут голоса жители забытого Шломи? Произведет ли на них впечатление красноречие Лапида, низкий обволакивающий баритон Биби или многозначительное молчание вылитого из бронзы Ганца? Они предпочтут Либермана, и вряд ли их в сложившейся ситуации будет смущать тяжелый русский акцент и сухая речь. Только НДИ в либеральном правительстве может гарантировать реальную заботу о безопасности нашего государства!Новость размещена на правах рекламы.