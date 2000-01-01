Нетаниягу публично выступил по поводу "Оцма Иегудит"
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал избирателей не голосовать на выборах в Кнессет за партию "Оцма Иегудит".
Как сообщает The Jerusalem Post, такое заявление он сделал после того, как "Ликуд" тщательно изучил шансы политсилы.
Согласно анализу, "Оцма Иегудит" не преодолеет проходной барьер в 3,25%. Из-за этого Нетаниягу публично выступил против голосования за партию, поскольку это угрожает формированию правого правительства, а также чревато потерей десятков тысяч голосов.