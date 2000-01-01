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Большинство израильтян против правительства меньшинства | Фото:13.03 09:45   MIGnews.com

Большинство израильтян против правительства меньшинства

Новый опрос, опубликованный Israel Hayom, показал, что большинство израильтян предпочитают Биньямина Нетаниягу на должности премьер-министра. 47% израильтян считают Нетаниягу лучшим кандидатом для этой работы, по сравнению с 36%, которые выбрали главу "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

Еще 17% не определились, сообщает Аруц Шева.

31% респондентов хотят создания правительства единства, включая "Ликуд", "Кахоль Лаван" и другие партии как справа, так и слева. 26% ответили, что хотят узкое правое правительство, 17% - правительство меньшинства с Объединенным арабским списком, и 9% не определились.

Кроме того, 40% израильтян заявили, что считают, что единственный выход из политического тупика - проведение четвертых выборов.

Опрос также касался депутатов Йоаз Хенделя и Цви Хаузер, выступивших против правительства меньшинства. 40% респондентов заявили, что эти двое должны оставаться частью своей партии и голосовать против формирования такого правительства, в то время как 23% заявили, что они должны остаться в своей партии и поддержать позицию партии. Еще 23% сказали, что эти двое должны уйти в отставку.


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