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Айман Уда: нет ни одной больницы с еврейским большинством 13.03 07:38   MIGnews.com

Айман Уда: нет ни одной больницы с еврейским большинством

Лидер Арабского Списка Айман Уда , на фоне призывов к созданию правительства национального единства, обрушился с жесткой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу за “подстрекательство против 20% населения во время глобального кризиса здравоохранения”.

Уда провозгласил: "Нет ни одной больницы в Израиле с еврейским большинством. Мы можем спасать жизни - и мы можем также и принимать решения”.

Ранее лидер Кахоль Лаван Бени ганц передал главам Гешер-Мерец-Авода, НДИ , а также Объединенному Списку информацию о начале переговоров о создании правительства национального единства.

В Ликуде действия ганца воспринимают как попытку включить в состав правительства арабских представителей, за что он подвергся жестокой критике.


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