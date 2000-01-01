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Нетаниягу и Ганц ведут переговоры о правительстве единства 13.03 07:22   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц ведут переговоры о правительстве единства

Вечером 12 марта лидеры Ликуда и Кахоль Лаван провели телефонные переговоры о создании чрезвычайного правительства национального единства.

И Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц выразили поддержку идее правительства национального единства в сложившихся обстоятельствах. В то же время, на настоящий момент неясно, будут ли включены в его состав представители Арабского Списка.

И Нетаниягу и Ганц перед телефонным разговором выразили готовность вступить в переговоры о создании такого правительства, перед которым будет стоять задача войны с эпидемией коронавируса, нанесшей тяжелейший удар по экономической и общественной жизни страны.

Нетаниягу, выступая с обращением народу вечером 12 марта предложил, чтобы переговоры о создании правительства были начаты немедленно, но подчеркнул, что сторонники террора “не могут быть частью правительства - ни в нормальной ситуации, ни в период чрезвычайного положения”.

Ганц издал короткое заявление, в котором призвал создать команды переговорщиков от каждой партии в Кнессете и начать немедленные переговоры с целью “создания широкого национального  правительства чрезвычайного положения, которое даст бой распространению коронавируса”.

Ганц заявил: "Я проинформировал Нетаниягу о том, что помогу в любой активности, которая принесет пользу народу в этом отношении”./

Нетаниягу также сообщил о том, что говорил с президентом Израиля Рувеном Ривлиным и проинформировал его о начале переговоров с Кахоль Лаван с немедленного создания правительства национального единства. Ривлин немедленно издал заявление о том, что “необходимо сделать все возможное для выполнения стоящей перед нами задачи”, и что президент”сделает все от него зависящее для достижения соглашения как можно быстрее в интересах всех граждан Израиля”.


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