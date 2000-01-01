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Нетаниягу предложит Ганцу правительство единства на полгода 13.03 20:29   MIGnews.com

Нетаниягу предложит Ганцу правительство единства на полгода

13-й канал израильского ТВ сообщает подробности плана правительства национального единства, который предложит Биньямин Нетаниягу лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.

План предусматривает создание правительства национального единства на срок шесть месяцев. В состав правительства будут включены 3-4 министра от Кахоль Лаван, что будет иметь “символическое значение”. Нетаниягу однозначно заявляет, что в состав правительства национального единства не будут включены представители Объединенного Списка.


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