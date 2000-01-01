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Орли Леви не будет рекомендовать ни Нетаниягу, ни Ганца | Фото:13.03 11:38   MIGnews.com

Орли Леви не будет рекомендовать ни Нетаниягу, ни Ганца

Лидер партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис не будет рекомендовать ни премьер-министра Биньямина Нетаниягу, ни лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца для формирования правительства, когда ее об этом попросит президент Реувен Ривлин.

Об этом заявила сама политик в пятницу утром, 12 марта, на своей странице в Facebook.

Вчера сообщалось, что Орли Леви-Абукасис из фракции "Авода-Гешер-Мерец", как ожидается, не будет рекомендовать председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца для формирования правительства, сообщили высокопоставленные представители партии 13-му каналу.

Ранее на этой неделе Леви-Абукасис заявила, что откажется поддержать правительство под руководством Ганца, поддерживаемое Объединенным арабским списком.


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