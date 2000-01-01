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Яалон: мы не войдем в правительство ни с Биби, ни с Тиби | Фото:13.02 10:05   MIGnews.com

Яалон: мы не войдем в правительство ни с Биби, ни с Тиби

"Кахоль Лаван" не войдет в одно правительство ни с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, ни с депутатом "Объединенного Арабского Списка" Ахмадом Тиби.

Такое заявление сделал депутат партии Моше Яалон во время поездки по региону Гуш-Эцион, передает "Аруц Шева".

Он отметил, что предки израильтян поселились в Гуш-Эционе очень давно, и даже когда жителям пришлось оттуда уйти, они все равно вернулись через 19 лет после основания государства Израиль и обновили еврейские поселения.

"Мы не будем сидеть в одном правительстве ни с Биби, ни с Тиби. Партия "Кахоль Лаван" лидировала на последних выборах, и мы видим жажду перемен", – добавил он.


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