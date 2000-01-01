Яалон: мы не войдем в правительство ни с Биби, ни с Тиби
"Кахоль Лаван" не войдет в одно правительство ни с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, ни с депутатом "Объединенного Арабского Списка" Ахмадом Тиби.
Такое заявление сделал депутат партии Моше Яалон во время поездки по региону Гуш-Эцион, передает "Аруц Шева".
Он отметил, что предки израильтян поселились в Гуш-Эционе очень давно, и даже когда жителям пришлось оттуда уйти, они все равно вернулись через 19 лет после основания государства Израиль и обновили еврейские поселения.
"Мы не будем сидеть в одном правительстве ни с Биби, ни с Тиби. Партия "Кахоль Лаван" лидировала на последних выборах, и мы видим жажду перемен", – добавил он.