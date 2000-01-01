13.02 12:23 MIGnews.com

"История Нетаниягу закончилась, долго он не продержится"

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Депутат Кнессета от партии НДИ Эли Авидар прокомментировал печальные политические перспективы главы правительства Биньямина Нетаниягу.Авидар, в интервью порталу ynet заявил: “Нетаниягу в наших расчетах не существует, его история закончилась. Он ходит два раза в неделю в суд”.Он добавил: "Мы не бойкотируем Нетаниягу. Если его выбрал Ликуд - это их проблема. Он не протянет еще долго”.