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`История Нетаниягу закончилась, долго он не продержится` 13.02 12:23   MIGnews.com

"История Нетаниягу закончилась, долго он не продержится"

Депутат Кнессета от партии НДИ Эли Авидар прокомментировал печальные политические перспективы главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Авидар, в интервью порталу ynet  заявил: “Нетаниягу в наших расчетах не существует, его история закончилась. Он ходит два раза в неделю в суд”.

Он добавил: "Мы не бойкотируем Нетаниягу. Если его выбрал Ликуд - это их проблема.  Он не протянет еще долго”.


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