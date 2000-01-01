13.02 12:08 MIGnews.com

Шакед о заявлениях Либермана: полная чепуха

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Лидер партии Ямина Аелет Шакед прокомментировала интервью лидера НДИ Авигдора Либермана радио Галей ЦАХАЛ.Либерман сообщил слушателям: “В тот момент, когда Ямина будет готова присоединиться к Кахоль Лаван - Шакед и Беннет это сделают, и поэтому Нетаниягу решил поддержать Бен Гвира”.В ответ Шакед заявила: "Абсолютная чепуха. Мы пойдем только с Ликудом и с Нетаниягу. Те, кто голосуют за Либермана - голосуют за четвертые выборы".