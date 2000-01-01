13.01 22:34 MIGnews.com
Еврейский дом и Оцма Иегудит объединились
В понедельник, 13 января, "Еврейский дом" и "Оцма Иегудит" утвердили соглашение о совместном участии в выборах, которые состоятся в марте.
Как стало известно, Рафи Перец продолжит возглавлять избирательный список, второе и третье места займут Моти Йогев и Идит Силман.
Что примечательно, партия "Ямина" ранее объявила
, что будет баллотироваться на мартовских выборах самостоятельно.
Члены центрального комитета, в свою очередь, не возражают против слияния "Еврейского дома" с партией Бецалеля Смотрича.
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