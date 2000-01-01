13.01 21:45 MIGnews.com

Опрос: Кахоль Лаван вырывается вперед

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Новый опрос показал, что "Кахоль Лаван" опередил бы "Ликуд", если выборы состоялись бы сегодня.Согласно исследованию 12 канала, партия Бенни Ганца набирает 34 мандата против 31-го партии Биньямина Нетаниягу."Объединенный Арабский Список" набирает 13 мандатов, "Авода" – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" и НДИ – 7 мандатов. "Ха Ямин Ха Хадаш" набирает 6 мандатов, а "Оцма Иегудит" с "Ихуд Леуми" – по 5.Правый блок набирает 57 мандатов, а левый – 55 мандатов, а НДИ – 7. В таком случае ни один блок не имеет возможности создать коалицию.