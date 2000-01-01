13.01 19:10 MIGnews.com

Перец об альянсе с Мерец: мы нашли общий знаменатель

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Лидер "Авода" Амир Перец защитил свое решение объединиться с партией "Мерец".По его словам, соответствующее решение дает больше шансов свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Мы не во всем согласны, но общий знаменатель между нами больше, чем тот, который нас разделяет", – заявил Перец.По его словам, альянс станет "проводником изменений" во время выборов, которые состоятся в марте 2020 года.В свою очередь, глава "Мерец" Ницан Горовиц приветствовал слияние, назвав его "историческим шагом".