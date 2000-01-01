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Перец об альянсе с Мерец: мы нашли общий знаменатель | Фото:13.01 19:10   MIGnews.com

Перец об альянсе с Мерец: мы нашли общий знаменатель

Лидер "Авода" Амир Перец защитил свое решение объединиться с партией "Мерец".

По его словам, соответствующее решение дает больше шансов свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Мы не во всем согласны, но общий знаменатель между нами больше, чем тот, который нас разделяет", – заявил Перец.

По его словам, альянс станет "проводником изменений" во время выборов, которые состоятся в марте 2020 года.

В свою очередь, глава "Мерец" Ницан Горовиц приветствовал слияние, назвав его "историческим шагом".


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