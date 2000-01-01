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Ямина будет баллотироваться самостоятельно | Фото:13.01 18:12   MIGnews.com

Ямина будет баллотироваться самостоятельно

В понедельник, 13 января, партия "Ямина" объявила, что будет баллотироваться на мартовских выборах самостоятельно.

Такое заявление сделали Нафтали Беннет и Аелет Шакед, передает The Times of Israel.

"Мы будем участвовать в выборах самостоятельно. Это единственный способ одержать победу и получить 61 мандат. Параллельно в выборах примет участие партия при участии министра просвещения Рафи Переца, министра транспорта Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира", – сказано в сообщении партии.

В "Ямина" добавили, что на последних выборах объединение четырех партий снизило результат правого блока до 55 мандатов и привело к победе левого.

"Мы берем на себя обязательство привлечь голоса избирателей "Кахоль Лаван" и Либермана", – добавили в партии.


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