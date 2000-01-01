13.01 18:12 MIGnews.com

Ямина будет баллотироваться самостоятельно

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В понедельник, 13 января, партия "Ямина" объявила, что будет баллотироваться на мартовских выборах самостоятельно.Такое заявление сделали Нафтали Беннет и Аелет Шакед, передает The Times of Israel."Мы будем участвовать в выборах самостоятельно. Это единственный способ одержать победу и получить 61 мандат. Параллельно в выборах примет участие партия при участии министра просвещения Рафи Переца, министра транспорта Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира", – сказано в сообщении партии.В "Ямина" добавили, что на последних выборах объединение четырех партий снизило результат правого блока до 55 мандатов и привело к победе левого."Мы берем на себя обязательство привлечь голоса избирателей "Кахоль Лаван" и Либермана", – добавили в партии.