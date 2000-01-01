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13.01 11:31   MIGnews.com

Арабский депутат недоволен союзом Авода-Мерец

Эсави Фрей депутат партии "Мерец" в понедельник утром, 13 января, выразил недовольство соглашением об объединении фракций Авода-Гешер и Мерец.

По его словам, создание совместного списка подтолкнуло его, араба, на одиннадцатое место.

"Представитель арабского население только на одиннадцатом месте в едином списке? Это выбрасывает все арабское партнерство в мусорное ведро", - сказал он в интервью "Решет Бет". "Самое легкое - пожертвовать арабским гражданином на алтаре."

Фрей также заявил, что не одобряет включение депутата Яира Голана (Демократический союз) в первую десятку мест. "Я не готов принять Яира Голана. Ницан Горовиц (Мерец) включил его только потому, что он боится. Он думает, что ему нужна броня."

Тем временем партия Авода-Гешер высоко оценила союз.

Депутат Мерав Михаэли сказал: "Мы обещали сделать все необходимое, чтобы заменить опасное правое правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаниягу, и это то, что мы делаем."


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