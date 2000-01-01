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Саар: Я одержу победу, чтобы не допустить победы Ганца 12.12 09:16   MIGnews.com

Саар: Я одержу победу, чтобы не допустить победы Ганца

Гидеон Саар прокомментировал роспуск 22-го Кнессета.

Саар заявил: “Если изменений не будет, мы окажемся точно в такой ситуации, что и прежде.  Эта предвыборная кампания ничего не изменит. Если я не хочу видеть изменений к худшему в моей стране, я должен делать, то что я делаю, я совершенно в  мире сам с собой”.

Саар добавил: “Я скажу так - я должен победить на праймериз с тем, чтобы Ганц не стал премьер-министром. Я - часть движения, и я - у себя дома. У движения есть демократические законы: я приду, чтобы победить, но, конечно же, каждый участник должен соблюдать те решения, которые будут приняты. Я надеюсь услышать подобные комментарии от других, в том числе от председателя движения”.


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