12.12 09:05 MIGnews.com

Ликуд: Лапид торпедировал правительство единства

לצערנו יאיר לפיד טירפד ממשלת אחדות מהרגע הראשון https://t.co/4NryT5Pis0 — הליכוד (@Likud_Party) December 11, 2019

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Члены "Ликуд" заявили, что один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид торпедировал правительство единства.Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице партии в Twitter."К сожалению, Яир Лапид с первого момента торпедировал правительство национального единства", – сказано в сообщении.Член Кнессета от "Ликуд" Иегуда Глик также прокомментировал начало новой предвыборной кампании."Теперь я могу сообщить, что мы были очень близки к формированию правительства единства, гораздо больше, чем вы можете себе представить, но с большим сожалением я должен однозначно сказать, что оно было торпедировано Яиром Лапидом", – написал он.