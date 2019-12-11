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Ликуд: Лапид торпедировал правительство единства | Фото:12.12 09:05   MIGnews.com

Ликуд: Лапид торпедировал правительство единства

Члены "Ликуд" заявили, что один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид торпедировал правительство единства.

Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице партии в Twitter.

"К сожалению, Яир Лапид с первого момента торпедировал правительство национального единства", – сказано в сообщении.

Член Кнессета от "Ликуд" Иегуда Глик также прокомментировал начало новой предвыборной кампании.

"Теперь я могу сообщить, что мы были очень близки к формированию правительства единства, гораздо больше, чем вы можете себе представить, но с большим сожалением я должен однозначно сказать, что оно было торпедировано Яиром Лапидом", – написал он.




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