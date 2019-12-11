Ликуд: Лапид торпедировал правительство единства

Члены "Ликуд" заявили, что один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид торпедировал правительство единства.
Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице партии в Twitter.
"К сожалению, Яир Лапид с первого момента торпедировал правительство национального единства", – сказано в сообщении.
Член Кнессета от "Ликуд" Иегуда Глик также прокомментировал начало новой предвыборной кампании.
"Теперь я могу сообщить, что мы были очень близки к формированию правительства единства, гораздо больше, чем вы можете себе представить, но с большим сожалением я должен однозначно сказать, что оно было торпедировано Яиром Лапидом", – написал он.