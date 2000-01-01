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`Три причины выборов: взятки, аферы и нарушение доверия` 12.12 07:16   MIGnews.com

"Три причины выборов: взятки, аферы и нарушение доверия"

Во время голосования по закону о роспуске Кнессета на трибуну поднялся номер два в списке Кахоль Лаван Яир Лапид.

Лапид обрушился с жесткой критикой на премьер-министра Нетаниягу.

Лапид провозгласил: “У этих выборов три причины - взятки, мошенничество и нарушение доверия”.

Лапид ранее опубликовал твит в котором говорит гражданам Израиля: "Держите сегодня вечером детей подальше от телевизоров. На экранах нас ждет фестиваль ненависти и отвращения. Также постарайтесь, чтобы в ближайшие месяцы ваши дети не смотрели телевизор - они не должны увидеть то, что скажут им избранники народа. то, что было праздником демократии превратилось в позор нашего дома”.

К критике Лапида присоединился депутат Кахоль Лаван Офер Шелах. Он заявил: “Вся история - не просто в третьих выборах, в которые нас втянули после первых в апреле и вторых в сентябре. Все вращается вокруг неприкосновенности Нетаниягу, его попыток передвинуть вперед юридические часы с целью гарантировать такую неприкосновенность, и теперь - заблокировать любые попытки создать правительство. Вы видите результаты опросов - народ видит эти спины и это не работает”.


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