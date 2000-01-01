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Беннетт-однопартийцам: запускайте моторы | Фото:12.12 07:30   MIGnews.com

Беннетт-однопартийцам: запускайте моторы

Министр обороны Нафтали Беннетт, лидер "Ха Ямин ха Хадаш" обратился к соратникам в преддверии новой избирательной кампании.

Сделал он это в среду, 11 декабря, перед голосованием за закон о роспуске 22-го Кнессета, передает "Аруц Шева".

"Добрый вечер всем членам "Ха Ямин ха Хадаш. Через несколько часов мы будем на пути новых, третьих выборов, мы будем действовать и баллотироваться самостоятельно, мы обязательно обновимся и сделаем все необходимые шаги", – сказал Беннетт.

Он призвал однопартийцев уже входить в строй, чтобы разобраться в текущей ситуации, а также высказался о предстоящих выборах.

"Запускайте моторы, я и прошу немного терпения, поскольку нам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в структуре управления и в ряде других вопросов. Большое вам спасибо. Я не присоединюсь к негодованию по поводу этих ненужных выборов, ибо такова реальность, с которой придется столкнуться Израилю и всем нам. Самое главное – мы сделаем это, мы добьемся большого успеха", – констатировал Беннетт.


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