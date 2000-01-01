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Закон о роспуске Кнессета принят во втором и третьем чтениях 12.12 06:53   MIGnews.com

Закон о роспуске Кнессета принят во втором и третьем чтениях

Минувшей ночью завершилась скоротечная драма жизни 22-го Кнессета. Закон о роспуске Кнессета принят большинством в 94 голоса, никто не голосовал против.

Окончательное решение принято поздно ночью. после затяжной дискуссии в комитете по регламенту.

Выборы в 23-й Кнессет назначены на 2 марта.

Перед первым чтением закон обсуждали три часа. На голосовании после первого чтения отсутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман и министр обороны Нафтали Беннет.

Бени Ганц и фракция Кахоль Лаван, со своей стороны, присутствовали в полном составе. Кахоль Лаван выдвинул ультиматум Ликуду: Если вы не явитесь на голосование, то и мы уйдем”. Это означало, что дату выборов могли автоматически назначить на 10 марта, в Пурим. Нетаниягу явился в Кнессет в 03:35 утра.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного 13-м каналом израильского ТВ,  "Кахоль Лаван" может получить на выборах 37 мандатов.

В такой ситуации "Ликуд" получит 33 места, Объединенный арабский список - 13 мест, а НДИ - 8 мест.

Согласно опросу, если Нетаниягу возглавит "Ликуд", левый блок при поддержке арабов получит 60 мест, в то время как правый блок без Либермана имеет только 52 места. Напротив, если Гидеон Саар возглавит партию, 35 мест получит  партии Ганця, а "Ликуда" - 29 мест.


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