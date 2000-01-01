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Бени Ганц: в списке Кахоль Лаван произойдут изменения 12.12 14:10   MIGnews.com

Бени Ганц: в списке Кахоль Лаван произойдут изменения

Портал Walla  сообщает, что Бени Ганц, через несколько часов после роспуска Кнессета отвечая на вопрос следует ли ожидать изменений в списке кандидатов в депутаты сообщил следующее: “У нас хороший список, но, возможно, в скором времени в нем произойдут изменения”.

Ганц после этого подчеркнул: Это будут минорные изменения. Проблема еще по настоящему не обсуждалась”.

На вопрос о том, что он должен будет дать Яиру Лапиду в обмен на отказ от ротации Ганц заявил: “Ничего”.


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