12.12 14:10 MIGnews.com

Бени Ганц: в списке Кахоль Лаван произойдут изменения

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Портал Walla сообщает, что Бени Ганц, через несколько часов после роспуска Кнессета отвечая на вопрос следует ли ожидать изменений в списке кандидатов в депутаты сообщил следующее: “У нас хороший список, но, возможно, в скором времени в нем произойдут изменения”.Ганц после этого подчеркнул: Это будут минорные изменения. Проблема еще по настоящему не обсуждалась”.На вопрос о том, что он должен будет дать Яиру Лапиду в обмен на отказ от ротации Ганц заявил: “Ничего”.