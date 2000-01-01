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Министр Эрдан может поддержать Саара 12.12 10:01   MIGnews.com

Министр Эрдан может поддержать Саара

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что состоялась встреча Гидеона Саар с министром общей безопасности Израиля Гиладом Эрданом.

Саар попросил Эрдана поддержать его кандидатуру на праймериз, или, как минимум, соблюдать нейтралитет - не высказывать поддержки ни ему , ни Нетаниягу.

12-й канал сообщает об этих переговорах со ссылкой “на приближенных Саара”.

И Саар, и Эрдан отказались комментировать эту информацию.

12-й канал указывает на то, что Саар “сохраняет полное молчание” с момента предъявления обвинительных заключений по делам Нетаниягу. В прошлом Саар и Нетаниягу считались противниками, но теперь в Ликуде заговорили об их возможном сближении.

О своей поддержке Саар также заявил известный деятель и депутат Ликуда Йехуда Глик.

Глик, в интервью религиозно-сионистскому порталу Сругим заявил: “В конфронтации между Нетаниягу и Сааром я поддержу Саара. Нетаниягу не может сформировать правительство, если не заручиться поддержкой 61 депутата.Очевидно, что такой поддержки у него нет. Я не вижу, как это может случиться, если его не поддержит Либерман”.


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