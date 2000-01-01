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Ганц рассказал, что будет с переговорами из-за обстрелов | Фото:12.11 14:44   MIGnews.com

Ганц рассказал, что будет с переговорами из-за обстрелов

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц во вторник, 14 ноября, заявил, что эскалация в Газе никак не повлияет на текущие переговоры по формированию правительства.

"Это действие не повлияет на происходящие политические процессы. Убитый террорист Бахи Абу аль-Ата был обречен на смерть. Как и глава штаба ХАМАСа Ахмед Джабари, как и любой террорист, убивший израильских граждан", – цитирует его слова издание The Times of Israel.

Ганц еще раз напомнил, что политическому эшелону и военным ради безопасности Израиля часто приходится принимать жесткие решения.

"Таково было решение по поводу ночной операции, о которой я узнал заранее. Это оперативное и политическое решение. Я хотел бы подчеркнуть: возглавляемая мною партия "Кахоль Лаван" всегда будет ставить безопасность граждан превыше всего", – добавил он.


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