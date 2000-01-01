12.09 16:40 MIGnews.com

Что выбрать: сильный Израиль или левоарабское государство?

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Согласованный с Белым домом план Биньямина Нетаниягу по распространению израильского суверенитета на Иорданскую долину стал не только важным вкладом в укреплении обороноспособности страны, но и своеобразным тестом на левизну для участников выборов.Совершенно понятно, что все "прогрессивное человечество" резко осудило инициативу лидера Ликуда – "прогрессивное человечество" всегда себя чувствует очень плохо, когда Израилю хорошо. В этом оно очень схоже с израильскими левыми радикалами, которых, собственно, и финансирует.Однако против плана Нетаниягу выступили и те, кто пытается скрыть свои левые взгляды. Бени Ганц, например, который еще совсем недавно говорил о стратегической важности Иорданской долины, вдруг заговорил о "выселении", пусть не сразу, но в ближайшие годы."Мы должны ясно видеть в каком направлении развивается история, чтобы принять решение о выселении наших людей", - сказал он, реагируя на речь Биньямина Нетаниягу.То, в каком именно направлении "развивается история", можно понять из слов Яира Лапида, второго номера в партии Кахоль-Лаван, который однажды сообщил, что считает "правильным и необходимым" депортировать 90 тысяч поселенцев,Будущее по Ганцу и Лапиду состоит в создании двух государств, одно из которых будет полностью зачищено от евреев. Разумеется, они открыто не говорят об этом, предпочитая более размытые формулировки.Например, вместо "двух государств" говорят "два политических образования", так как это, по словам Ганца, "не вызывает у людей ассоциации с прошлым". Вместо "размежевания" говорят "процесс, который дает нам в конечном счете возможность распрощаться с палестинцами". Вместо "разрушения поселений" говорят об "оценке прошлого".О том, что свои планы они намерены провести с помощью арабов и Либермана, в Кахоль-Лаван тоже говорят завуалировано. Ганц, например, отрицает, что координирует с Либерманом деятельность по свержению власти Ликуда, а тот факт, что в последнее время они (Ганц и Либерман) говорят одними и теми же словами, списывает на случайность. Мол, идея настолько популярна в обществе, что оно и не удивительно.Про союз с арабами у Ганца также хватает "тумана". Израильские арабы, говорит он, прежде всего должны решить, кого они представляют: арабских граждан Израиля или палестинцев. Если граждан Израиля, поясняет Ганц, то проблем нет.Если бы Бени Ганц жил в вакууме и читал исключительно краткий курс своей партии, то его слова еще можно было как-то списать на ограниченность информации. Но политик, претендующий на роль главы правительства, обязан знать происходит в стране. Хотя бы как-то соотноситься с заявлениями, которые позволяют себе потенциальные участники его левоарабской коалиции.Тот же Ахмед Тиби из "Объединенного арабского списка" дает четкий ответ на вопрос, который беспокоит Бени Ганца. И прямолинейно говорит, что арабские депутаты говорят от имени "народа Палестины", так как видят себя интегральной их частью."Народ Палестины продолжит борьбу, чтобы изгнать поселенцев и уничтожить поселения", - сказал д-р Тиби (причем на иврите) в видеоролике, распространенном "Объединенным арабским списком".В отличие от "туманного" Ганца и якобы правого Либермана, д-р Тиби открыто и недвусмысленно говорит о целях и задачах левоарабского объединения."Нужно сделать все, чтобы уничтожить заразу по имени Биньямин Нетаниягу. Нужно уничтожить аннексию (Иорданской долины), которую поддерживают Белый дом и Трамп. Нужно уничтожить сделку века, которая является гарантированным способом превращения региона в ад. Народ Палестины продолжит борьбу, чтобы изгнать поселенцев и уничтожить поселения".В своем обращении Ахмад Тиби ни словом ни обмолвился о проблемах арабского сектора Израиля. Не для того он пришел в кнессет, чтобы улучшать жизнь своих соплеменников. Ведь чем хуже те будут жить, чем станут озлобленнее. А, следовательно, более готовыми к борьбе против еврейского государства.К какой борьбе? Д-р Тиби ранее ответил и на этот вопрос: "В истории народов и их сражениях шахид – это наивысшая слава, - говорил он в интервью палестинскому телеканалу. Нет более возвышенной заслуги, чем стать шахидом. Именно шахид прокладывает дорогу и очерчивает кровью путь к свободе. Шахид – это символ Палестины. Благословение тысячам шахидов на родине и в изгнании! Нет ничего более величественного, чем убивать во имя отечества".Своему коллеге по партии вторит и Айман Уде: "Свалить нынешнее правительство Израиля и Нетаниягу – наша великая национальная цель". Вряд ли под "национальной целью" он подразумевает то, что хотят жители еврейского государства.В речи перед участниками съезда главарей и активистов террористических организаций в Восточном Иерусалиме Уде расставил все по местам: "Все эти (евреи) будут побеждены, а Иерусалим достанется его жителям. И станет непобедимой столицей Палестины".Еще один представитель "Объединенного арабского списка" Масуд Ганим объяснил, что арабам важно провести левых к власти, так как это их надежда разрушить Израиль изнутри, чтобы превратить его в часть "великого Исламского халифата".Если Бени Ганц не слышит всего того, что говорят его партнеры по левоарабскому лагерю, то он либо лукавит, либо готов на все, чтобы дорваться до власти и реализовать все те планы, которые до времени предпочитает не раскрывать – новые отступления, раздел Иерусалима, зачистку Иудеи и Самарии от поселенцев.Совершенно понятно, что и Ганцу и его союзникам, в число которых входят арабы и Либерман, очень не нравятся инициативы Биньямина Нетаниягу, которые получают поддержку президента США Дональда Трампа. Возможно, Ганц с Либерманом уже грезят о Нобелевской премии мира, которую вручают только тем, кто сделает больше уступок палестинцам.План Биньямина Нетаниягу по распространению суверенитета на Иорданскую долину продолжает линию укреплению Израиля, сохранению его как национального очага еврейского народа. Поэтому это так и бесит арабов и левых.17 сентября у каждого есть выбор: проголосовать за сильный Израиль под руководством Нетаниягу или передать страну в руки левоарабского правительства во главе с Ганцем.Голосуем за Ликуд! Выбираем сильный Израиль.На правах рекламы.