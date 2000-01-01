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Ликуд получит 36 мандатов 12.09 14:34   MIGnews.com

Ликуд получит 36 мандатов

Канал Кнессета провел опрос общественного мнения в преддверии предстоящих выборов.

Опрос впервые демонстрирует значительный отрыв Ликуда от Кахоль Лаван.

Ликуд, по результатам опроса, получает 36 мандатов, Кахоль Лаван – 32.

Объединенный Арабский Список может рассчитывать на 10 мест в Кнессете, НДМИ – на 9, Ямина – на 9, Яадут А-Тора – на 8 и ШАС – на 7.

Левый лагерь ощутимо слабеет. "Демократический лагерь" получает пять мандатов, а Авода-Гешер едва набирает четыре. 

Оцма Йехудит не преодолевает избирательный барьер.

Правительство во главе с Нетаниягу в этом сценарии могут поддержать 60 депутатов.


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