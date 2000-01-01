12.09 14:34 MIGnews.com
Ликуд получит 36 мандатов
Канал Кнессета провел опрос общественного мнения в преддверии предстоящих выборов.
Опрос впервые демонстрирует значительный отрыв Ликуда от Кахоль Лаван.
Ликуд, по результатам опроса, получает 36 мандатов, Кахоль Лаван – 32.
Объединенный Арабский Список может рассчитывать на 10 мест в Кнессете, НДМИ – на 9, Ямина – на 9, Яадут А-Тора – на 8 и ШАС – на 7.
Левый лагерь ощутимо слабеет. "Демократический лагерь" получает пять мандатов, а Авода-Гешер едва набирает четыре.
Оцма Йехудит не преодолевает избирательный барьер.
Правительство во главе с Нетаниягу в этом сценарии могут поддержать 60 депутатов.
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