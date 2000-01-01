12.06 13:21 MIGnews.com

Ганц: Пора прекратить танцы с бубном вокруг Нетаниягу

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Лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганц выступил с обращением к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту.Ганц требует предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинительные заключения и “прекратить коррумпированные танцы” вокруг дела.Ганц также обвинил Нетаниягу в “слабости” после того, как тот не сумел сформировать правительство.Ганц заявил: “Нетаниягу слаб. Прошедшие выборы были организованы из-за его правовых нужд. Вместо того, чтобы правительство действовало ради развития страны, все застопорилось, и все из-за того, что он слаб”.Ганц добавил: “Ответственность теперь лежит на юридическом советнике правительства и я призываю его остановить этот коррумпированный танец. Есть дата, есть слушания, этот танец с бубнами пора прекратить”.