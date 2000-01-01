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Хаузер и Хендель срывают новые планы Кахоль Лаван 12.03 07:25   MIGnews.com

Хаузер и Хендель срывают новые планы Кахоль Лаван

По сообщению корпорации КАН, лидеры партии Кахоль Лаван пришли к выводу о том, что формирование правительства при нынешнем составе Кнессета не представляется возможным.

В связи с этим у Бени Ганца есть два выбора - плохой и очень плохой. Плохой выбор заключается в уходе в оппозицию, а очень плохой - в четвертых выборах. После того, как руководство Кахоль Лаван продемонстрировало, что несмотря на многократно данные предвыборные обещания оно готов создать правительство при поддержке арабов, часть избирателей, и возможно очень значительная,  партии более не готова голосовать за нее.

В случае ухода в оппозицию Кахоль Лаван намерен как можно более затруднить жизнь Ликуда и правого блока в Кнессете. План заключается в том, чтобы выбрать нового спикера Кнессета, от которого зависят многие важные внутренние процедуры, регламент. назначение глав ключевых комитетов и т.п. На этот пост порочат депутата от Еш Атид Меира Коэна.

Но и тут Кахоль Лаван снова столкнулся с противодействием членов Кнессета Йоаза Хенделя и Цвики Хаузера, ранее выступивших против идеи “правительства меньшинства”. Теперь Хаузер и Хендель выражают свои “сомнения” в правильности идеи замены Юли Эдельштейна на Меира Коэна.

В случае избрания спикера Кнессета его можно отстранить от должности только большинством в 90 голосов.


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