12.03 17:11 MIGnews.com

Орли Леви-Абукасис не будет рекомендовать Бенни Ганца

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Орли Леви-Абукасис из фракции "Авода-Гешер-Мерец", как ожидается, не будет рекомендовать председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца для формирования правительства, сообщили высокопоставленные представители партии 13-му каналу.Ранее на этой неделе Леви-Абукасис заявила, что откажется поддержать правительство под руководством Ганца, поддерживаемое Объединенным арабским списком.В четверг, 12 марта, она не присутствовала на пресс-конференции фракции, на которой лидер левого альянса Амир Перец заявил, что по-прежнему поддерживает идею формирования "узкого правительства". Он добавил, что он все еще поддерживает связь с Леви-Абукасис и надеется на "координацию будущих действий с ней".Во вторник Леви-Абукасис заявил в своем посте на Facebook, что правительство меньшинства, поддерживаемое Объединенным арабским списком, "нарушает основные нормы и ценности", что она не будет голосовать за такое правительство.