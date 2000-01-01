12.03 11:19 MIGnews.com

Яалон: все ради свержения Нетаниягу

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В Кнессете все еще может быть сформировано правительство меньшинства во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, если партию поддержат депутаты "Объединенного арабского списка".Об этом заявил депутат партии "Кахоль Лаван" Моше Яалон, передает интернет-издание The Jerusalem Post.По его словам, главной целью такого правительства будет свержение правой коалиции во главе с действующим премьер-министром, лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаниягу."Мы не отказались от идеи правительства меньшинства. Никому не стоит рассчитывать, что люди из числа "Кахоль Лаван" дезертируют. Мы – объединены. Что касается наших планов, сначала нужно получить мандат от президента, и я надеюсь, его получит именно Бенни Ганц", - заявил он.Кроме прочего, Яалон оправдался за отказ от обещания Ганца не формировать правительство при поддержке "Арабского списка"."Мы сформируем любое правительство, которое позволит сместить Нетаниягу с трона премьер-министра. Результаты голосования поставили нас перед выбором, какое из обещаний нарушить. В этой ситуации смещение Нетаниягу является для нас главной целью. У нас нет иного выбора, кроме как договариваться с "Объединенным списком", - подчеркнул Яалон.