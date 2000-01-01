12.03 10:37 MIGnews.com

Перец узнал о решении Орли Леви из сообщений ТВ

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Источники 13-го канала израильского ТВ сообщает подробности о драме в блоке Мерец-Гешер-Авода.Амир Перец “разочарован до глубины души” поступком лидера Гешер Орли Леви-Абукасис, отказавшейся поддержать “правительство меньшинства”. Перец “узнал об этом решении из сообщений ТВ”.Сама Орли Леви снимает с себя всякую вину и указывает на то, что с самого начала, альянс Мерец-Гешер-Авода “был организован как технический блок”, который должен был прекратить свое существование после выборов.Люди из окружения Орли Леви говорят: “Вопреки утверждениям в прессе, вчера состоялись разговоры между Орли и Перецем. И в своих более ранних беседах с ним она однозначно обозначила свою позицию”.Другой источник добавляет: “Всем давно и хорошо известно, что Орли и Мерец во всем. что касается сферы политики и безопасности разделяет пропасть. Она этого никогда не скрывала - и заявляла об этом гром и ясно - до, во время и после выборов. В ее разговоре с Амиром сразу после выборов она выложила все карты на стол, и поэтому никто не должен быть удивлен. Любой, кто говорит о чем-то другом попросту не говорит правды”.Источник добавляет: “Нежелание формировать правительство при поддержке Балад основано на мировосприятии Орли Леви, также как и на мировосприятии многих членов Кахоль Лаван”.