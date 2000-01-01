12.02 07:40 MIGnews.com

Ниссенкорн: арабы могут поддержать правительство Ганца

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Депутат от "Кахоль Лаван" Ави Ниссенкорн прокомментировал возможность того, что "Объединенный Арабский Список" поддержит правительство, возглавляемое Бенни Ганцем, без фактического вступления в него.О не исключил такой возможности, когда выступал по радио, передает "Аруц Шева"."Важно то, как будет выглядеть правительство, а не то, кто его поддержит. В конце концов, я действительно надеюсь, что мы не попадем в четвертую избирательную кампанию. Мы не хотим этого", – сказал он.По словам Ниссенкорна, важно, кто попадет в правительство. Он считает, что в любом случае эти люди согласятся с основными принципами "Кахоль Лаван".Накануне, лидер партии Бенни Ганц утверждал, что у него есть разногласия с "Объединенным списком"."Я не боюсь говорить с какой-либо законной политической партией, но Совместный список не будет частью правительства, которое я создам. Мои разногласия с его руководством только по национальным аспектам и аспектам безопасности являются глубокими, трудными и несокрушимыми", – утверждал он.