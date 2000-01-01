12.02 20:10 MIGnews.com

Нетаниягу: не голосуйте за "Оцму ле-Исраэль"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал правых избирателей не голосовать за партию "Оцма ле-Исраэль" в интервью Галай Цахал (Армейское радио) в среду, 12 февраля.Нетаниягу опроверг сообщения о том, что он достиг соглашения с Итамаром Беном Гвиром: "Я ничего не предлагал Бену Гвиру. Я призываю его уйти в отставку, чтобы никто не потратил впустую голоса за него. Он не проходит избирательный барьер. С этими голосами мы могли бы победить на выборах и сформировать правое правительство. Не голосуйте за Итамара Бен Гвира. Это потеря 80 000 голосов."Газета Yedioth Ahronot сообщила сегодня утром, что Бен Гвир попросил Нетаниягу обратиться к старшим раввинам по религиозному сионизму и убедить их выразить общественную поддержку "Оцма ле-Исраэль".Кроме того, сообщалось о том, что Нетаниягу обратится в партию "Яадут а-Тора" и попросил, чтобы одна из небольших хасидских групп, поддерживающих партию, на этот раз проголосовала за всех своих членов "Оцмы ле-Исраэль".В обмен на помощь люди Нетаниягу попросили взять на себя обязательство, что, если, несмотря на усилия премьер-министра, партия Бен-Гвира не преодолеет избирательный барьер, партия пообещает не баллотироваться на четвертых выборах.В ответ "Ликуд" сообщил: "Это неправильно и фальшиво. С Беном Гвиром не ведется никакой сделки, голосование за "Оцму ле-Исраэль", а Бен Гвир ставит под угрозу победу правых."