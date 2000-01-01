12.02 14:37 MIGnews.com
Шакед: мы не примем правительство Ганца
Аелет Шакед поклялась, что партия "Ямина" останется частью правого блока и не будет поддерживать правительство во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.
Соответствующее заявление она сделала во время выступления на радио "Галей ЦАХАЛ".
"Позвольте мне прояснить: мы не примем правительство, возглавляемое Ганцем", – сказала Шакед.
Она также прокомментировала информацию, будто премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил Нафтали Беннетта министром обороны лишь для того, чтобы тот не вырвался из правого блока.
"Ликуду нравится, когда религиозный сионизм мал и слаб. Нетаниягу неудобно, когда мы стремимся к суверенитету", – добавила она.
Ранее Беннетт также исключил возможность союза с Ганцем, пояснив, что не собирается присоединяться к правительству, которое тот может возглавить.
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