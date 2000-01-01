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Беннетт: ни за что не вступлю в союз с Ганцем | Фото:12.02 11:02   MIGnews.com

Беннетт: ни за что не вступлю в союз с Ганцем

"Ямина" ни в коем случае не вступит в союз с "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

Такое заявление в ходе закрытых переговоров со своими соратниками сделал лидер партии Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева".

"Я – правый и точка. Не центрист, не полуправый. Все мировоззрение "Кахоль Лаван" проистекает из представлений Офера Шелаха, который влияет на Яира Лапида, который, в свою очередь, влияет на всю "Кахоль Лаван". Такое сотрудничество обречено. Это – не то, что может длиться долго", – сказал Беннетт.

По его словам, присоединение к партии Ганца сделает нереальной возможность создания национального лагеря в будущем. Беннетт добавил, что не присоединится к лидеру "Кахоль Лаван" даже за обещание сохранить за ним пост министра обороны.

"Я не собираюсь быть тем, кого используют, чтобы убрать Нетаниягу с политической арены и из политической жизни, Этого не произойдет", – констатировал он.


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