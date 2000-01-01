12.01 07:44 MIGnews.com

Государство? Это я!

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Все как один недоумевают и злятся. Все как один не понимают, зачем в третий раз тратить миллиарды шекелей. Все как один знают, что и после нынешних выборов кардинально ничего не изменится. Все как один категорически против.Все как один. Кроме одного.Того единственного, кого эта патовая ситуация вполне устраивает. Того, кто фактически и создал весь этот театр абсурда. Того, кто держит всех нас в заложниках.Все затеяно одним человеком, ради одного человека, и вы знаете этого человека. Он — премьер-министр нашей страны.Да. Как это ни парадоксально, но именно Биньямина Нетаниягу, и только его, устраивает весь этот хаос, в котором мы оказались и против своей воли в нем участвуем.На самом деле все очень просто.Последние несколько лет наш премьер много времени и сил уделяет решению своих уголовных проблем по трем разным уголовным делам. И чем ближе подходило к своей развязке расследование, тем больше оно поглощало Нетаниягу.Набившая оскомину мантра «Ничего не будет, потому что ничего нет!» сменилась агрессивной, беспрецедентной атакой на юридическую систему. Оказывается, она стала альтернативной властью. Да ну?Все 13 лет на посту премьера Нетаниягу этого не замечал, а тут — когда дело коснулось его самого — прозрел и объявил тотальную войну правоохранителям, ценой которой стал паралич всей государственной системы.В общем, цитируя товарища Саахова из «Кавказской пленницы», у Нетаниягу сейчас два пути: или его ведут к прокурору (теперь уже — в суд), или — он остается главой правительства.И тут мы как раз подходим к главному.Только оставаясь на посту премьера, Нетаниягу не обязан уходить в отставку под тяжестью выдвинутых обвинений. А заниматься уголовным процессом из кресла премьера гораздо удобнее, чем из зала суда. Можно выпросить неприкосновенность у Кнессета или пойти на сделку с правосудием — в обмен на уход с политической арены.Есть варианты. И каждый из них премьер и его ближайшее окружение анализируют с особой тщательностью. Поэтому Нетаниягу и вцепился в премьерское кресло, как Киса Воробьянинов в стулья своей покойной тещи.Именно поэтому уже на следующий день после выборов 17 сентября, осознав, что не выиграл, Нетаниягу создал свой «блок 55-ти» с религиозными партиями. Этот шаг и предопределил вектор, по которому пойдет страна. На третьи выборы!Виноват или не виноват Нетаниягу по своим уголовным делам, мы не знаем. Суд решит. Но что он виновен в создавшемся политическом хаосе — это факт! Пока он премьер, его все устраивает. Даже это импотентное временное правительство. Даже если эти третьи подряд выборы будут не последними...Король Людовик ХIV заявил в свое время: «Государство — это я!» Наш премьер пошел еще дальше. Государство? Только я!Леонид Топчанский.